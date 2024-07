Regards sur l'éducation 2022

Regards sur l’éducation est le rapport de référence sur l’état de l’éducation dans le monde. Ce rapport décrit la structure, le financement et la performance des systèmes d’éducation des pays membres et partenaires de l’OCDE. Avec plus d’une centaine de tableaux et graphiques – et d’innombrables données supplémentaires en ligne – Regards sur l’éducation foisonne d’informations sur les résultats des établissements ; l’impact de l’apprentissage ; l’accès à l’éducation, les taux de scolarisation et les parcours scolaires ; les investissements dans l’éducation ; et les enseignants, l’environnement d’apprentissage et l’organisation de l’enseignement.

L’édition de 2022 porte plus particulièrement sur l’enseignement tertiaire et analyse l’augmentation de l’effectif diplômé de ce niveau et les retombées personnelles et collectives qui y sont associées. Sont également étudiés les coûts de l’enseignement tertiaire et la répartition du budget entre les niveaux de l’exécutif et entre les pouvoirs publics et les étudiants. Un chapitre spécifique est consacré à la crise du COVID et à la transition entre gestion de crise et relance. Deux nouveaux indicateurs sur le développement professionnel des enseignants et des chefs d’établissement et sur le profil du corps professoral complètent l’édition de cette année.