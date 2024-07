Regards sur l'éducation 2016

Publication de référence sur l’état de l’éducation dans le monde, Regards sur l’éducation fournit des données clés sur : les résultats des établissements d’enseignement ; l’impact de l’apprentissage dans les différents pays ; les ressources financières et humaines investies dans l’éducation ; l’accès, la participation et la progression au sein des systèmes d’éducation ; l’environnement d’apprentissage ; et l’organisation scolaire.

Cette édition 2016 présente de nouveaux indicateurs, notamment sur les taux de réussite des étudiants dans l’enseignement tertiaire et les chefs d’établissement. Elle offre également de nouvelles données tendancielles et analyses sur différents thèmes, dont : le salaire des enseignants ; les taux d’obtention d’un diplôme ; les dépenses d’éducation ; les taux de scolarisation ; les jeunes adultes sans emploi ne suivant ni études ni formation ; la taille des classes ; et le nombre d’heures d’enseignement. La publication analyse en outre les déséquilibres entre les sexes dans le domaine de l’éducation, ainsi que le profil des élèves/étudiants des filières professionnelles et de leurs diplômés.

Ce rapport couvre l’ensemble des 35 pays de l’OCDE ainsi qu’un certain nombre de pays partenaires (Afrique du Sud, Arabie saoudite, Argentine, Brésil, Chine, Colombie, Costa Rica, Fédération de Russie, Inde, Indonésie et Lituanie).

Cette édition inclut plus de 125 graphiques et 145 tableaux. Les fichiers Excel™ qui ont servi à leur création sont disponibles via les liens StatLinks fournis tout au long de la publication, corpus que vient compléter la Base de données statistique de l’OCDE sur l’éducation.