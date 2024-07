Publication de référence sur l’état de l’éducation dans le monde, Regards sur l’éducation : Les indicateurs de l'OCDE fournit des données clés sur la structure, le financement et la performance des systèmes d’éducation des 35 pays de l'OCDE, ainsi que d’un certain nombre de pays partenaires. Avec plus de 100 tableaux et graphiques, et un corpus encore plus riche de données consultables sur notre base de données consacrée à l’éducation, Regards sur l’éducation 2018 présente des données clés sur : les résultats des établissements d'enseignement ; l'impact de l'apprentissage dans les différents pays ; l’accès, la participation et la progression au sein des systèmes d’éducation ; les ressources financières investies dans l'éducation ; et les enseignants, l'environnement d'apprentissage et l'organisation scolaire.

Cette édition 2018 inclut un certain nombre de nouveautés, dont un éclairage spécifique sur l’équité, qui analyse dans quelle mesure la progression dans le système d’éducation, les résultats de l'apprentissage qui en découlent ainsi que les débouchés sur le marché du travail subissent l'influence de facteurs tels que le genre, le niveau de formation des parents, le statut au regard de l’immigration ou l'implantation régionale. Cette publication présente un chapitre entièrement consacré à la cible 4.5 du quatrième Objectif de développement durable relatif à l'équité dans l'éducation, qui fait le point sur les efforts des pays membres et partenaires de l'OCDE en vue d’assurer l'égalité d'accès à une éducation de qualité à tous les niveaux. Enfin, sont présentés de nouveaux indicateurs sur l'équité des taux d'accès et d'obtention d'un diplôme de l'enseignement tertiaire et sur la répartition de la prise de décision au sein des systèmes d’éducation. Des données supplémentaires sont également sur les salaires effectifs et statutaires des chefs d'établissements, les taux de redoublement en filière générale du premier et du deuxième cycle de l'enseignement secondaire, ainsi que des données tendancielles sur les dépenses au titre de l'accueil et de l'éducation de la petite enfance, ainsi que des données sur les taux d'inscription des enfants dans les structures d'accueil et d'éducation de la petite enfance officiellement reconnues.

Plus de données sont disponibles sur la base de données de l'OCDE dédiée à l'éducation.