Regards sur l'éducation 2015

Regards sur l’éducation : Les indicateurs de l’OCDE fait figure de publication de référence sur l’état de l’éducation dans le monde. Elle fournit des données sur les résultats des établissements d’enseignement, l’impact de l’apprentissage dans les différents pays, les ressources financières et humaines investies dans l’éducation, l’accès, la participation et la progression au sein des systèmes d’éducation, et l’environnement d’apprentissage et l’organisation scolaire.

Cette édition 2015 présente des analyses plus détaillées sur la participation à l’éducation de la petite enfance et à l’enseignement tertiaire, mais aussi sur la mobilité éducative et sociale des adultes diplômés de l’enseignement tertiaire de la première génération, les débouchés des nouveaux diplômés sur le marché du travail, et la participation aux activités formelles et/ou non formelles de formation financées par les employeurs. En outre, cette nouvelle édition examine la volonté d’utiliser les technologies de l’information et de la communication pour la résolution de problèmes dans l’enseignement et l’apprentissage, et propose un ensemble d’indicateurs sur l’incidence des compétences sur l’emploi et la rémunération, les différences entre les sexes en matière d’éducation et d’emploi, et les systèmes d’évaluation des enseignants et des chefs d’établissement. Ce rapport couvre l’ensemble des 34 pays membres de l’OCDE, ainsi qu’un certain nombre de pays partenaires (l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite, l’Argentine, le Brésil, la Chine, la Colombie, la Fédération de Russie, l’Inde, l’Indonésie, la Lettonie, et pour la première fois, le Costa Rica et la Lituanie).

Les fichiers ExcelTM qui ont servi à établir les tableaux et graphiques de Regards sur l’éducation sont disponibles via les liens StatLinks fournis tout au long de la publication.