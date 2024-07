Stratégie de l’OCDE sur les compétences au Luxembourg (version abrégée)

Les compétences sont la clé d’un avenir meilleur et déterminent la capacité des pays et des personnes à s’épanouir dans un monde de plus en plus interconnecté et en rapide mutation. Les mégatendances, comme la transformation numérique, la mondialisation, les changements démographiques et climatiques, remodèlent le monde du travail et la société, suscitant une demande croissante pour des niveaux de compétences plus élevés et de nouveaux ensembles d’aptitudes.

Les projets fondés sur la Stratégie de l’OCDE sur les compétences offrent aux pays une approche stratégique et globale permettant d’évaluer les défis et les possibilités qui se présentent à eux en matière de compétences et de les aider à mettre en place des systèmes de compétences plus efficaces. L’OCDE travaille en collaboration avec les pays afin d’élaborer des réponses stratégiques adaptées aux besoins spécifiques de chacun d’eux en matière de compétences. Cette approche s’appuie sur le cadre stratégique de l’OCDE sur les compétences, qui permet d’examiner ce que les pays sont susceptibles d’améliorer pour permettre : 1) l’acquisition de compétences utiles tout au long de la vie ; 2) l’utilisation efficace des compétences dans le cadre professionnel et social ; 3) le renforcement de la gouvernance des systèmes de compétences.

Ce rapport, Stratégie de l’OCDE sur les compétences au Luxembourg : Évaluation et recommandations, définit les possibilités et formule des recommandations afin d’élargir les offres de formation des adultes adaptées au marché du travail, d’orienter et d’encourager les choix de compétences, d’attirer et de retenir les talents étrangers pour combler le manque de compétences et de renforcer la gouvernance des données sur les compétences au Luxembourg.

Cette version abrégée présente le résumé ainsi qu’un aperçu de l’analyse et des recommandations contenues dans le rapport complet. Le rapport est disponible en anglais dans son intégralité sur le site de l’OCDE.