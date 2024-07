Les adultes, l'informatique et la résolution de problèmes

Ce rapport présente une analyse approfondie des résultats de l’Évaluation des compétences des adultes dans le

domaine de la résolution de problèmes dans des environnements à forte composante technologique, ainsi que

des indicateurs sur l’utilisation des TIC et la résolution de problèmes. Les pays nordiques et les Pays-Bas affichent

les pourcentages les plus élevés d’adultes (environ 40 %) aux niveaux supérieurs de l’échelle de compétences en

résolution de problèmes, tandis que l’Irlande, la Pologne et la République slovaque accusent les pourcentages

les plus faibles (environ 20 %) d’adultes à ces niveaux. La variation des niveaux de compétences en résolution de

problèmes à l’aide des TIC s’observant entre les pays reflète des différences d’accès à Internet et de fréquence

d’utilisation du courrier électrique parmi les adultes. Ce rapport met au jour une forte corrélation entre d’un côté,

les compétences en résolution de problèmes, et de l’autre, l’âge et les compétences cognitives génériques, même

après contrôle d’autres facteurs pertinents. Il montre l’existence d’un lien entre la maîtrise des compétences

en résolution de problèmes à l’aide des TIC et l’élévation du taux d’activité, la baisse du taux de chômage et

l’augmentation de la rémunération. Par contraste, il souligne la forte incidence négative d’un manque d’expérience

en informatique sur la situation sur le marché du travail, même après contrôle d’autres facteurs. L’analyse examine

les politiques permettant de promouvoir l’accès aux TIC et leur utilisation, les possibilités de développer les

compétences en résolution de problèmes à l’aide de la formation scolaire ou de l’apprentissage tout au long de

la vie, et l’importance des compétences en résolution de problèmes dans le cadre des services publics en ligne.