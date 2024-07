L'importance des compétences

La révolution technologique amorcée au cours des dernières décennies du XXe siècle a modifié les besoins en compétences sur le marché du travail. De nos jours, les compétences en traitement de l’information, les compétences interpersonnelles et d’autres aptitudes cognitives de haut niveau sont de plus en plus prisées. L’Évaluation des compétences des adultes, lancée dans le cadre du Programme de l'OCDE pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PIAAC), vise à fournir un nouvel éclairage sur le rôle de ces compétences dans la société d’aujourd’hui et sur leur utilisation dans le cadre privé et professionnel. Première évaluation de cette nature, elle mesure directement la maîtrise de plusieurs compétences en traitement de l’information : la littératie, la numératie et la résolution de problèmes dans des environnements à forte composante technologique.

Ce volume présente les résultats des 24 pays et régions qui ont participé à la première vague de l'évaluation en 2011-2012 (publiés pour la première fois dans Perspectives de l’OCDE sur les compétences 2013 : Premiers résultats de l’Évaluation des compétences des adultes) et des neuf pays supplémentaires qui ont participé à la deuxième vague en 2014-2015 (Chili, Grèce, Indonésie [Jakarta], Israël, Lituanie, Nouvelle-Zélande, Singapour, Slovénie et Turquie). Il décrit les compétences des adultes dans les trois domaines de compétences en traitement de l’information évalués et analyse le lien entre les compétences et les résultats sur le marché du travail ainsi que les résultats sociaux. Un rapport connexe, le second volume de L’Évaluation des compétences des adultes : Manuel à l’usage des lecteurs, décrit la conception et la méthodologie de l’évaluation, et les corrélations à établir avec d’autres évaluations internationales portant sur les compétences des jeunes étudiants et des adultes. Un rapport connexe, le second volume de L’Évaluation des compétences des adultes : Manuel à l’usage des lecteurs, décrit la conception et la méthodologie de l’évaluation, et ses relations avec d’autres évaluations internationales des compétences des jeunes encore scolarisés et des adultes.