Alors que la demande d'emplois non routiniers et hautement qualifiés augmente et que les technologies de l'information et de la communication pénètrent tous les aspects de la vie, la capacité à gérer l'information et à résoudre des problèmes à l'aide de la technologie numérique et des outils de communication est devenue cruciale. La compétence en matière de résolution de problèmes dans des environnements riches en technologies reflète la capacité à utiliser la technologie numérique, les outils de communication et les réseaux pour acquérir et évaluer des informations, communiquer avec d'autres personnes et effectuer des tâches pratiques. Pour démontrer leur compétence dans ce domaine, les adultes doivent posséder des compétences informatiques de base telles que la frappe au clavier, l'utilisation d'une souris, le glisser-déposer de contenu. Les performances des participants à l'évaluation sont classées en quatre niveaux de compétence.