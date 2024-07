Résultats de l'éducation sur le plan social et sanitaire

Les adultes diplômés de l'enseignement supérieur anticipent une plus grande longévité. En moyenne, dans les 21 pays de l'OCDE, ceux qui sont diplômés de l'enseignement supérieur à l'âge de 30 ans s'attendent à vivre environ 5 ans de plus que ceux qui n'ont pas de diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire. Les adultes diplômés de l'enseignement supérieur font également état de modes de vie plus sains, notamment d'une plus grande consommation de fruits et légumes et d'une activité physique plus fréquente en dehors du travail. En outre, les niveaux d'éducation élevés sont en corrélation avec des taux de dépression plus faibles, ce qui indique un impact positif plus large sur le bien-être mental.