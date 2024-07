Un niveau d'éducation plus élevé se traduit par de meilleurs revenus. Les travailleurs à temps plein titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme post-secondaire non tertiaire gagnent environ 25 % de plus que ceux qui n'ont pas ces qualifications, en moyenne dans les pays de l'OCDE. L'avantage lié à l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur est beaucoup plus élevé. Dans les pays de l'OCDE, les travailleurs à temps plein titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur gagnent en moyenne près de deux fois plus que ceux qui n'ont pas atteint le niveau du deuxième cycle de l'enseignement secondaire.