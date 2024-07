Dans la plupart des pays de l'OCDE et des pays partenaires, les jeunes hommes sont plus susceptibles que les jeunes femmes de ne pas être titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire, la moyenne de l'OCDE étant de 16 % pour les jeunes hommes et de 12 % pour les jeunes femmes en 2022. L'écart entre les sexes est de 10 points de pourcentage ou plus en Islande et en Espagne. L'Inde, l'Indonésie et la Turquie sont les exceptions, où la proportion de jeunes femmes n'ayant pas atteint le deuxième cycle de l'enseignement secondaire est plus élevée que la proportion de jeunes hommes ayant le même niveau d'éducation.