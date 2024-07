Les compétences et les expériences auxquelles les jeunes sont exposés et qu'ils développent au cours de l'enseignement secondaire supérieur influencent profondément leurs parcours tout au long de leur vie. Le projet sur les transitions dans l'enseignement secondaire supérieur développe une analyse sur la manière dont l'enseignement peut être conçu pour répondre aux divers besoins des élèves et promouvoir des résultats équitables. Le projet développe l'évidence sur l'enseignement secondaire supérieur au niveau international et peut, sur demande, entreprendre des travaux pour des systèmes spécifiques.