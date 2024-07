Les ménages consacrent entre un dixième et un tiers de leur revenu disponible au logement (y compris le loyer et l'entretien), selon la région et le pays où ils vivent. Les différences au sein des pays suggèrent que les ménages vivant dans les régions capitales et, plus généralement, dans les régions métropolitaines, sont ceux qui ont le plus de mal à se loger. En effet, dans la moitié des pays de l'OCDE pour lesquels des données sont disponibles, les régions capitales sont les plus chères en termes de logement. Dans ces régions, les ménages consacrent en moyenne un cinquième de leur revenu disponible au logement. Les écarts régionaux en matière d'accessibilité au logement sont les plus importants en Autriche, en Belgique, en Allemagne et au Royaume-Uni, où la part du revenu des ménages consacrée au logement est de 7 pp plus élevée dans les régions les plus chères que dans les régions les moins chères.