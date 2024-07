Construire pour un avenir meilleur: Des politiques pour un logement plus abordable

L'accessibilité financière du logement peut être définie au sens large comme la capacité des ménages à acheter ou à louer un logement convenable, sans nuire à leur capacité de couvrir les frais de subsistance de base. Pourtant, la réalité est plus complexe, tant en ce qui concerne les indicateurs utilisés pour mesurer l'accessibilité financière du logement que les politiques mises en place pour rendre le logement plus abordable. Tel que discuté dans ce rapport, certaines mesures fournissent une indication de l’accessibilité financière du logement pour le ménage médian, tandis que d'autres sont plus adaptées pour évaluer les défis auxquels sont confrontés des groupes spécifiques, comme les ménages à faible revenu, les jeunes ou les personnes âgées.