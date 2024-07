Logement abordable

Pour stimuler l'investissement dans le logement, un certain nombre de pays de l'OCDE ont mis en place des fonds renouvelables (ou des systèmes similaires) pour financer la construction de logements locatifs sociaux et abordables. Ces fonds canalisent une partie des loyers ou des remboursements de prêts vers de nouveaux logements sociaux et abordables. Les principales caractéristiques de la mise en place et du fonctionnement d'un mécanisme de financement spécifique varient considérablement d'un pays à l'autre, notamment en ce qui concerne la structure institutionnelle du système, le financement et les dispositions financières, ainsi que les décisions relatives à la gestion et au suivi.

L'OCDE soutient les gouvernements dans la conception et la mise en œuvre de tels fonds - une étape clé pour développer l'investissement dans le logement et soutenir l'offre de logements sociaux et abordables.