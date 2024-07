Une crise à l’horizon : Garantir des logements abordables et accessibles aux personnes handicapées

Dans les pays de l'OCDE et de l'UE, les personnes handicapées continuent de lutter sur le marché du logement, en raison d'un manque persistant de solutions de logements accessibles, d'une attention insuffisante aux caractéristiques de conception qui rendent le logement accessible, ainsi que d'importants obstacles financiers et informationnels sur le marché du logement. Avec environ un adulte sur quatre déclarant une forme de handicap qui limite sa participation aux activités quotidiennes, le défi est important et devrait prendre de l'ampleur. Cette synthèse évalue la situation du logement des personnes handicapées et les types de soutien au logement actuellement disponibles, et décrit des stratégies pour améliorer les résultats en matière de logement chez les personnes handicapées.