Amélioration de la santé publique

La consommation globale d'alcool s'élève en moyenne à l'équivalent de 8,6 litres d'alcool pur par personne dans les pays de l'OCDE en 2021, en baisse par rapport aux 8,9 litres de 2011. La Lettonie, la Lituanie, la Tchéquie, l'Estonie et l'Autriche ont déclaré la consommation la plus élevée en 2021, avec plus de 11 litres par personne. La consommation moyenne a diminué dans 23 pays de l'OCDE entre 2011 et 2021, les réductions les plus importantes étant observées en Lituanie et en Irlande (de plus de 2 litres). Cependant, la consommation d'alcool a augmenté de plus de 2 litres par personne en Lettonie, et d'environ 1 litre par personne au Mexique et en Norvège.