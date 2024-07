Évaluation du programme national de lutte contre le tabagisme en France

Le tabac est responsable de 13% des décès en France et est l'une des principales causes de maladies non transmissibles (MNT), telles que les cancers, les maladies respiratoires et cardiovasculaires. Pour renforcer sa politique de lutte antitabac, la France a mis en place un train de mesures entre 2016 et 2020 comprenant une augmentation progressive sur trois ans du prix des produits du tabac -correspondant à une augmentation de 41% du prix du paquet de cigarettes le plus vendu, le paquet neutre, une campagne annuelle de sevrage (#MoisSansTabac), et le remboursement des substituts nicotiniques. Ce rapport évalue l'impact sanitaire et économique du train de mesures de lutte antitabac, à l'aide du modèle de microsimulation de l'OCDE pour la planification stratégique de la santé publique pour les MNT (SPHeP-NCD), et il fournit une analyse de la charge du tabac en France et une évaluation économique de la campagne de marketing social pour le sevrage #MoisSansTabac.