Politique sociale

La taille des États-providence varie considérablement d'un pays de l'OCDE à l'autre. Avec un peu plus de 30 % du PIB en 2022, les dépenses sociales publiques étaient les plus élevées en France et en Italie, mais un quart des pays de l'OCDE y consacrent environ 25 % ou plus. En revanche, les dépenses sociales publiques dans des pays comme la Colombie, le Costa Rica, l'Irlande, la Corée, le Mexique et la Türkiye représentent 15 % du PIB ou moins.



Les systèmes de protection sociale se sont progressivement transformés en États-providence complets. Dans les 17 pays de l'OCDE (qui étaient membres à l'époque et pour lesquels des données sont disponibles), les ratios des dépenses sociales publiques par rapport au PIB ont plus que doublé entre 1960 (7,9 %) et 2000 (17,9 %). Cette tendance a également été observée dans d'autres pays, mais à un stade plus avancé, entre 2000 et 2020.