Risques sociaux et économiques

Différents groupes de personnes - par exemple les jeunes, les femmes, les immigrés, les parents, les minorités et les travailleurs atypiques - ont des risques réels et perçus différents et des réponses politiques préférées à ces risques. L'enquête de l'OCDE sur les risques qui comptent (RTM) donne aux décideurs politiques des indications importantes sur les lacunes et les inégalités potentielles, ce qui leur permet de prendre des mesures préventives (ou réactives) en fonction des besoins. Les données de l'enquête RTM 2020, par exemple, montrent que les mères étaient plus susceptibles que les pères d'assumer des tâches supplémentaires non rémunérées à la suite de la fermeture d'écoles et d'établissements de garde d'enfants au cours de la période COVID-19. Les conflits entre vie professionnelle et vie privée engendrés par ces fermetures peuvent avoir contribué à des niveaux de stress plus élevés et à des niveaux de santé mentale et de bien-être plus faibles chez les mères que chez les pères.