Avenir de la protection sociale

a plupart des gens exigent davantage du système de protection sociale de leur pays. L'enquête de l'OCDE sur les risques qui comptent (RTM, représentative au niveau national, interroge les habitants de 27 pays de l'OCDE sur leurs préoccupations économiques et sociales et sur leur satisfaction à l'égard des programmes sociaux. L'enquête RTM révèle qu'en moyenne, 74 % des personnes interrogées souhaitent que les pouvoirs publics fassent davantage pour garantir leur sécurité économique et sociale, les taux les plus élevés étant observés au Mexique, au Chili, au Portugal, en Israël et en Grèce. Dans l'ensemble des pays, seuls 5 % des personnes interrogées en moyenne souhaitent que le gouvernement intervienne moins, les pourcentages les plus élevés étant enregistrés dans les pays où la protection sociale est déjà relativement avancée. Les gouvernements doivent faire plus.