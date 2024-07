Si l’empreinte carbone de la région a sensiblement diminué depuis l’indépendance au début des années 90, le coût environnemental de la croissance dans la région du Partenariat oriental et en Asie centrale reste élevé. L’OCDE collabore avec la région par différents canaux afin de promouvoir l’intégration des considérations environnementales dans les processus plus vastes de réforme économique, sociale et politique, notamment via le Programme en faveur d’infrastructures durables en Asie (SIPA) et l’inclusion des pays partenaires d’Eurasie dans des initiatives plus larges de l’OCDE telles que le Forum inclusif sur les approches d’atténuation des émissions de carbone (FIAAEC). Le chemin est encore long pour les pays d’Eurasie s’ils souhaitent s’orienter vers des trajectoires de croissance plus inclusives et compatibles avec les objectifs environnementaux et climatiques. Les principaux axes prioritaires englobent de profondes réformes des taxes et des subventions – ciblant tout particulièrement l’élimination progressive des subventions aux combustibles fossiles, l’amélioration des institutions et des processus de sélection et de mise au point de nouveaux projets d’infrastructure, ainsi que des stratégies crédibles et bien conçues visant à décarboner les secteurs clés.