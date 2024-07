Transformation numérique en Eurasie

Des stratégies nationales bien conçues et dotées de ressources suffisantes permettent d'établir une approche globale et coordonnée en faveur de la transformation numérique et de la croissance. En particulier, le renforcement des cadres réglementaires et la qualité des infrastructures sont des conditions cadres importantes pour accroître la compétitivité numérique. Malgré des progrès significatifs en termes d'accès à internet, de qualité et d'accessibilité financière de cet accès, l'adoption du numérique par les entreprises privées dans la plupart des pays de la région reste faible, notamment du fait d’un manque de compétences numériques, de prise de conscience des avantages portés par la transformation numérique, et de moyens financiers. Le PCE accomagne ses pays partenaires pour concevoir des interventions politiques qui répondent à ces contraintes.