Le terme « systèmes alimentaires » désigne l’ensemble des éléments et des activités liés à la production et à la consommation d’aliments, ainsi que leurs effets, y compris les résultats économiques, sanitaires et environnementaux.

Les systèmes alimentaires remplissent de nombreuses fonctions importantes, mais au cœur de celles-ci se trouvent trois tâches essentielles : assurer la sécurité alimentaire et la nutrition d’une population croissante, soutenir les moyens de subsistance de millions de personnes travaillant dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire, et le faire d’une manière écologiquement durable. Partout dans le monde, les systèmes alimentaires sont confrontés au « triple défi » d’atteindre simultanément ces objectifs. En outre, dans ces trois dimensions, les systèmes alimentaires devraient également devenir plus résilients.

Malheureusement, les systèmes alimentaires sont loin de relever le triple défi. De nombreuses personnes n’ont pas un accès régulier à une alimentation suffisante, saine et nutritive, et elles sont encore plus nombreuses à être en surpoids ou obèses. Le changement structurel met à rude épreuve les moyens de subsistance des personnes qui interviennent tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Les dommages causés à l’environnement par la production alimentaire sont également considérables : on estime par exemple que les systèmes alimentaires sont responsables d’un tiers des émissions de gaz à effet de serre.