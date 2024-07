Chaînes d'approvisionnement alimentaire durables et responsables

Plus de 70 % de l’ensemble du travail des enfants dans le monde a lieu dans les chaînes d’approvisionnement alimentaire, et certaines chaînes d’approvisionnement alimentaire ont également été liées à des violations des droits de l’homme, à des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, à des différends sur les droits fonciers et l’accès aux ressources naturelles, et à d’autres risques. L’amélioration de la durabilité et de la responsabilité des chaînes d’approvisionnement alimentaire peut donc constituer un levier important pour atteindre les Objectifs de développement durable.

Le devoir de diligence est un processus par lequel les entreprises peuvent identifier et prévenir les impacts négatifs réels et potentiels de leurs activités, et rendre compte de la manière dont elles y répondent, dans le cadre de la prise de décision et de la gestion des risques de l’entreprise. Le Guide OCDE-FAO recommande aux entreprises d’exercer leur devoir de diligence pour savoir et démontrer qu’elles gèrent les risques environnementaux et sociaux les plus importants associés à leurs filières agricoles et qu’elles prennent en compte l’ensemble de leurs impacts sur les ODD.