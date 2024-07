Urbanisation, infrastructure et développement

Dans les pays en développement, la plupart des émissions urbaines de CO2 sont produites par les grandes villes. En 2015, les villes de plus d'un million d'habitants ont produit près de 13 millions de tonnes de CO2 en moyenne. C'est presque cinq fois plus que la quantité moyenne produite par les villes de 500 000 à 1 million d'habitants, 37 fois plus que pour les villes de 100 000 à 500 000 habitants et 132 fois plus que pour les villes de 50 000 à 100 000 habitants. Dans l'ensemble, les villes de plus d'un million d'habitants représentent 57 % de toutes les émissions de CO2. La contribution aux émissions de CO2 selon la taille de la ville dépend en outre du secteur d'activité. Les grandes villes produisent environ deux tiers des émissions de CO2 dans les secteurs des transports et de l'industrie, et plus de la moitié des émissions dans le secteur résidentiel. En revanche, les villes intermédiaires sont responsables de la majeure partie des émissions dans les secteurs de l'énergie et de l'agriculture.