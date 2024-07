Infrastructures et développement

L'eau et l'assainissement, les transports, l'énergie et les autres infrastructures sont à la base du développement humain, de la croissance économique et de la réduction de la pauvreté. Avec ses données, analyses et conseils, l'OCDE appuie les décideurs qui s'efforcent de mobiliser les financements nécessaires, de concevoir et de mettre en œuvre des projets efficaces, rentables et durables, et d’en maîtriser les impacts environnementaux et sociaux.