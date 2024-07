Villes, climat et développement

Alors que l’urbanisation des villes africaines continue de croître, le besoin d'accueillir une population croissante se fait de plus en plus sentir. De ce fait, les villes s'étendent de plus en plus, mais la manière dont cette croissance se déploie a de profondes implications sur l'efficacité spatiale - aussi bien en périphérie que dans les centres urbains. Les conséquences sont cruciales concernant la durabilité future et affectent des variables telles que l'utilisation de l'énergie dans les transports, les émissions et l'accessibilité globale. Un des constats les plus importantes réside dans le fait que les très grandes villes d'Afrique, en particulier celles de de plus de quatre millions d'habitants, ont tendance à être plus compactes que les villes plus petites et à utiliser l'espace de manière plus efficace. Cette tendance n'est pas une coïncidence : elle peut être attribuée aux contraintes accrues de l'expansion urbaine vers l'extérieur des villes, à l’origine de pénalités perceptibles telles que des temps de déplacement plus longs. L'interaction entre la taille de la ville et la dynamique spatiale devient un facteur déterminant dans le façonnement des paysages urbains et, par conséquent, de la durabilité et de la qualité de vie.