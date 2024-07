Panorama de l'aide pour le commerce 2022

Le présent rapport analyse l’évolution des flux d’Aide pour le commerce dans un contexte marqué par des crises d’une ampleur sans précédent, qui ont des conséquences importantes pour le commerce et l’investissement. Intitulé «Permettre un commerce connecté et durable», il montre que l’Aide pour le commerce a été un outil important dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, et peut aider à relever des défis nouveaux comme la transition écologique et la transition numérique, et dans le même temps, à faire en sorte que nul ne soit laissé de côté. Des données récentes font ressortir le changement qui s’opère actuellement pour placer la durabilité, y compris la transition verte et l’autonomisation des femmes, au coeur de l’Aide pour le commerce, et soulignent le potentiel de celle-ci à l’appui d’une reprise inclusive et durable.