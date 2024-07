L'Initiative Aide pour le commerce a permis l'engagement actif d'un grand nombre d'organisations et organismes pour aider les pays en développement et, en particulier, les pays les moins avancés à se doter des infrastructures et des capacités d'offre dont ils ont besoin pour se connecter aux marchés régionaux et mondiaux et pour améliorer leurs résultats commerciaux. Le nouveau modèle de développement dans le cadre du Programme de développement pour l'après 2015 exige une approche intégrée pour faire en sorte que l'Aide pour le commerce aboutisse à un développement inclusif et durable. Le fait d'inscrire les coûts du commerce au centre de l'Initiative Aide pour le commerce permet de faire converger les actions menées dans ce domaine par un large éventail de parties prenantes.

La publication conjointe OCDE/OMC intitulée Panorama de l'Aide pour le commerce 2015 explique comment la réduction des coûts du commerce aidera à assurer une croissance économique inclusive et durable. Elle contient des contributions de la Banque mondiale, du Cadre intégré renforcé, du Centre du commerce international, et de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement.