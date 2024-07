Les Profils de coopération au développement de l’OCDE synthétisent les statistiques officielles de l’aide publique au développement (APD) et d’autres financements du développement par bailleur. Ils analysent les tendances par géographie et par secteur, les allocations aux organisations multilatérales et à la société civile, aux priorités transversales comme le genre, l’autonomisation des femmes, l’environnement et le climat, ainsi que la mobilisation des financements privés. Les Profils couvrent les flux émis par les principaux bailleurs internationaux publics et privés, dont les pays membres de l’OCDE et de son comité d’aide au développement (CAD), de nombreux pays non-membres et de fondations privées. Ils donnent également un aperçu des priorités stratégiques, des dispositifs institutionnels et des systèmes d’évaluation de chaque bailleur.