Panorama de l'aide pour le commerce 2017

Le Panorama de l’Aide pour le commerce est axé sur la connectivité commerciale, qui est essentielle pour la croissance économique, l’inclusion et le développement durable. La connectivité physique permet l’acheminement des biens et des services vers les marchés locaux, régionaux et mondiaux. Elle est étroitement liée à la connectivité numérique, qui est fondamentale dans l’environnement commercial actuel. Néanmoins, Internet reste inaccessible pour 3,9 milliards de personnes dans le monde, dont bon nombre vivent dans les pays les moins avancés.

Le présent rapport s’appuie sur l’analyse des coûts du commerce et l’applique au domaine numérique, reflétant ainsi le changement de nature du commerce. Il cherche des moyens d’aider les pays en développement, notamment les pays les moins avancés, à bénéficier des avantages du commerce. Il examine les actions menées par un large éventail de parties prenantes, y compris les gouvernements, leurs partenaires de développement et le secteur privé, afin de promouvoir la connectivité pour un développement durable. Un message ressort clairement du rapport: pour participer au commerce électronique, il faut bien plus qu’une simple connexion Internet. Cette édition de poche contient des extraits des chapitres rédigés par la Banque mondiale, le Cadre intégré renforcé, la CNUCED, l’ITC, l’OCDE, l’OMC, l’UIT, et Business for eTrade Development.