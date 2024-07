Aide pour le commerce 2009 : Panorama

Ce deuxième rapport de suivi de l'Aide pour le commerce présente une analyse détaillée de l'engagement des pays partenaires et des donateurs. En outre, il analyse las dimension régeionale de láide pour le commerce et présente trois projects d'infrastructure transfrontalières. Enfin, il contient une série de fische analytiques qui aident a évaluer les résultats et les incidences de l'aide pour le commerce.