Panorama de l'aide pour le commerce 2011

Cette publication conjointe de l'OCDE et de l'OMC présente une analyse détaillée des tendances et de l'évolution de l'aide, dont l'objectif est de permettre aux pays en développement de s'intégrer dans l'économie mondiale et de profiter des possibilités commerciales. Cette analyse s'appuie sur plus de 260 cas d'expérience et 140 auto‑évaluations effectuées par les pays partenaires, les organismes donateurs bilatéraux et multilatéraux, les fournisseurs de coopération Sud‑Sud et les communautés économiques régionales, ainsi que sur les données de l'OCDE relatives à l'aide et sur les conclusions d'évaluations et d'études économétriques.

Le bilan est positif: l'aide pour le commerce améliore les conditions de vie d'un grand nombre d'hommes et de femmes dans les pays en développement. Les cas d'expérience présentent un tableau encourageant des diverses activités relatives au commerce menées dans de nombreux pays en développement avec le soutien de différents donateurs. De plus en plus, l'aide pour le commerce est intégrée dans les stratégies de développement plus générales, axées sur la compétitivité, la croissance économique et la réduction de la pauvreté. Les donateurs harmonisent leurs procédures et alignent leur soutien sur ces stratégies. Les apports d'aide pour le commerce continuent de croître; ils ont atteint 40 milliards de dollars EU en 2009, soit une augmentation de 60% depuis 2005.

Les pays en développement et les donateurs doivent poursuivre leurs efforts pour améliorer l'efficacité et les résultats de l'aide pour le commerce. Malgré les progrès accomplis en matière de suivi et d'évaluation conjoints, le renforcement de la responsabilité mutuelle et la gestion de l'aide pour améliorer les résultats dans le domaine du commerce continuent de soulever des difficultés. Une approche commune simplifiée pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs commerciaux des pays en développement renforcera l'appropriation par les pays, ce qui est essentiel pour que l'aide pour le commerce renforce les capacités commerciales et favorise la croissance économique et le développement.