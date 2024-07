Panorama de l'aide pour le commerce 2013

Cette publication conjointe OCDE-OMC est un coup de projecteur sur l’Aide pour le commerce visant à évaluer ce qui se passe, ce qui ne se passe pas, et où des améliorations sont nécessaires. L’analyse porte plus particulièrement sur les tendances des politiques, programmes et pratiques dans le domaine de l’Aide pour le commerce. Elle montre que l’initiative Aide pour le commerce produit des résultats tangibles en améliorant les résultats commerciaux et les conditions de vie des gens, en particulier des femmes, dans les pays en développement.

Il ressort du rapport que l’Aide pour le commerce joue un rôle important en permettant aux entreprises des pays en développement de se connecter aux chaînes de valeur et de s’élever dans ces chaînes. En fait, l’émergence des chaînes de valeur renforce la légitimité de l’Aide pour le commerce.

Les parties prenantes continuent à participer activement à l’initiative Aide pour le commerce. L’exercice de suivi de 2013 était basé sur les auto évaluations de 80 pays en développement, 28 donateurs bilatéraux, 15 donateurs multilatéraux et 9 fournisseurs de coopération Sud Sud. À cela s’ajoutaient les avis exprimés par 524 entreprises (fournisseurs) de pays en développement et 173 entreprises dominantes, pour la plupart des pays de l’OCDE.