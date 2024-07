Les effets de la coercition économique sur les échanges internationaux

Depuis quelques années, on observe avec inquiétude que des pays appliquent, ou menacent d’appliquer, des mesures économiques coercitives, souvent dans le domaine des échanges et de l’investissement. Si la coercition économique fait l’objet d’une attention croissante dans des enceintes internationales comme le G7, on dispose de peu d’informations au sujet des effets de ces mesures sur les économies visées et sur leurs autres partenaires commerciaux. Cette étude livre une première analyse économique objective de la coercition économique dans l’optique de faire mieux connaître ce phénomène et de servir de point de départ à des réflexions plus poussées sur le sujet.