Ce rapport présente les résultats mis en évidence par les indicateurs de l'OCDE destinés à évaluer l'incidence de certaines mesures de facilitation sur les échanges des pays en développement. Seize indicateurs sur la facilitation des échanges (IFE) ont été construits, correspondant aux principaux domaines qui font l’objet de négociations à l'OMC. L’objectif était d'estimer les effets des mesures prises face aux obstacles particuliers créés par les procédures applicables au commerce et au passage des frontières dans un pays donné. Les domaines qui semblent influer le plus sur les volumes et les coûts du commerce, aussi bien à l'importation qu’à l'exportation, sont la disponibilité des renseignements relatifs au commerce, la simplification et l'harmonisation des documents, la rationalisation des procédures et l'utilisation de processus automatisés. L'effet combiné des améliorations apportées dans ces domaines est supérieure à la simple addition des effets de chacune ; il en résulte une réduction de 14.5 % du coût total du commerce pour les pays à faible revenu, de 15.5 % pour les pays à revenu moyen inférieur et de 13.2 % pour les pays à revenu moyen supérieur.