Effets de certains accords commerciaux régionaux sur les échanges agricoles

Ce document de travail procède à une étude approfondie des effets sur le commerce dans le secteur de l'agriculture de trois accords commerciaux régionaux (ACR) — la Zone de Libre Echange de l'ANASE (AFTA), le Marché Commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe (COMESA) et le Marché Commun du Sud (MERCOSUR). Les résultats du modèle de gravité suggèrent que la création de l'AFTA, du COMESA et du MERCOSUR a accru le commerce des produits agricoles entre leurs pays membres. Il n'y a pas d'indication solide du détournement des échanges concernant les importations provenant de pays extérieurs à ces régions. Ces accords sont donc créateurs de nouveaux échanges commerciaux. Il n'y a cependant pas d'indication solide de la création d'échanges avec des pays n'appartenant pas aux ACR étudiés. Dans certains cas, le manque d'infrastructures de transport et de communication qui s'ajoute aux contraintes sur l'offre atténue l'effet des ACR sur les flux commerciaux. Les coûts associés au transport et à la logistique semblent demeurer des facteurs importants dans la détermination des flux commerciaux agricoles. Dans certains ACR, les pays ont un avantage comparatif dans l'exportation de nombreux produits agricoles similaires diminuant ainsi l'effet de l'accès préférentiel au marché. Plusieurs implications pour les ACR Sud-Sud peuvent être tirées de l’examen de ces différents accords.