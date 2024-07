Emploi et commerce en France

Ce document examine la relation qui existe en France entre les importations – et plus généralement le commerce – et l’emploi. Il s’inspire des travaux de plus en plus nombreux qui traitent des échanges et des marchés du travail, en tenant compte des théories du commerce au niveau de l’entreprise et de travaux empiriques antérieurs. L’analyse s’appuie sur trois sources permettant de constituer un ensemble de données appariées au niveau de l’entreprise et portant sur les échanges, les variables économiques et l’emploi pour la période 1995-2004. Cet ensemble de données concerne les entreprises manufacturières. Le document formule des estimations sur la relation entre l’emploi et l’activité commerciale au niveau de l’entreprise, d’abord sous une forme agrégée, puis par secteur industriel. Il évalue également la situation des entreprises concernant l’évolution des importations de produits finis et de biens intermédiaires. La conclusion récapitule les résultats obtenus et les rapproche de travaux antérieurs portant sur la relation entre le commerce et l’emploi en France, en signalant quelques explications possibles et des domaines de recherche à approfondir.