Échanges et croissance de la Chine

Le présent document examine l’émergence de la Chine en tant qu’acteur mondial sur les marchés internationaux au cours des toutes dernières décennies. Il offre une vue d’ensemble du cadre de la politique commerciale de la Chine après l’ouverture de ses marchés et son adhésion à l’OMC. Ce rapport analyse le rôle de la Chine dans les activités internationales de transformation et son élévation dans la chaîne de valeur mondiale. Il traite également de l’impact de la Chine sur les prix mondiaux et de la dégradation de ses termes de l’échange. Il étudie la stratégie poursuivie par la Chine, qui consiste à assurer l’expansion de ses exportations sur deux fronts. Le premier aspect de cette stratégie consiste à tirer parti du facteur de production qui constitue son atout majeur – sa main-d’oeuvre surabondante – en privilégiant les produits manufacturés à forte intensité de main-d’oeuvre, qui créent des emplois. Le second consiste à promouvoir son objectif de développement en modernisant son économie grâce à la production et à l’exportation de biens de haute technologie. Le document traite également des droits de propriété intellectuelle (DPI). La plupart des données font apparaître de considérables progrès dans la mise en place d’un régime de DPI adapté aux besoins d’une économie de marché moderne. Subsistent toutefois certaines déficiences – en particulier en ce qui concerne le contrôle de l’application de la réglementation en matière de DPI – qui pourraient porter préjudice aux intérêts nationaux et internationaux.