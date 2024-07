Études économiques de l'OCDE : Chine 2022 (version abrégée)

L'économie de la Chine s’est fortement redressée après la chute très marquée qui a suivi le déclenchement de la pandémie de COVID-19, et elle a retrouvé aujourd'hui la trajectoire de ralentissement progressif qui était le sien avant cette crise. Le mouvement de rééquilibrage de l’investissement vers la consommation, de l'activité manufacturière vers les services et de l’exode rural vers l’exode urbain, a été freiné par la pandémie, mais il doit reprendre si le pays veut pouvoir instaurer une croissance durable et inclusive. Sur fond de reprise tirée par l’investissement, l’efficience des investissements est restée faible, signe d’une mauvaise allocation persistante du capital. La dette des entreprises a retrouvé ses niveaux élevés d’avant la pandémie : les emprunts ont progressé, sous l’effet de facteurs liés à la crise ou existant de plus longue date, comme les garanties implicites dont bénéficient les entreprises publiques et autres entités du secteur public. Le ralentissement de la croissance et la poursuite des baisses d’impôts vont entraîner une diminution des ressources budgétaires qui pourraient être consacrées à rendre la croissance plus inclusive, d’où la nécessité de disposer de sources de recettes stables provenant de l’imposition du revenu des personnes physiques et des dividendes versés par les entreprises publiques. Bien que la population vieillisse rapidement, la Chine peut encore recueillir les « dividendes de la réforme » en prenant des mesures pour entretenir une croissance durable de la productivité. Des réformes propres à renforcer la concurrence sur les marchés de produits figurent au nombre de celle qui ont le potentiel de générer des gains de productivité importants. L’Étude économique de la Chine contient une évaluation des performances macroéconomiques récentes du pays et propose des mesures qui peuvent être prises par les pouvoirs publics pour favoriser une croissance de meilleure qualité, par exemple des réformes des marchés de produits.

THÈMES SPÉCIFIQUES : CHARGES PESANT SUR LES START-UPS ; INSTAURER DES RÈGLES DU JEU ÉQUITABLES ENTRE LES ENTREPRISES PUBLIQUES/PRIVÉES ET NATIONALES/ÉTRANGÈRES