Études économiques de l’OCDE : Chine 2017 (version abrégée)

Alors qu’elle entame son 13e plan quinquennal (2016-2020), la Chine voit son économie continuer de croître rapidement par rapport à d’autres pays. Bien que sa croissance ralentisse lentement, le PIB par habitant demeure bien parti pour atteindre un quasi-doublement entre 2010 et 2020. En conséquence, l’économie chinoise sera encore, dans un avenir prévisible, le principal moteur de la croissance mondiale.

Les investissements des entreprises ont été financés en grande partie par l’emprunt, grâce aux prêts bonifiés et aux garanties implicites dont bénéficient les entreprises publiques et d’autres entités du secteur public. Une réponse efficace aux sources de risques que sont l’endettement excessif des entreprises, les bulles immobilières et les investissements financés par l’emprunt sur les marchés d’actifs, aidera à maintenirla croissance sur une trajectoire durable.