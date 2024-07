Études économiques de l'OCDE : Chine 2019 (version abrégée)

La « nouvelle ère » chinoise a débuté avec une croissance vigoureuse et le produit intérieur brut (PIB) par habitant aura probablement doublé en 2020 par rapport à 2010, contribuant du même coup fortement à l'expansion de l'économie mondiale. L'accent a été mis davantage sur la qualité de la croissance plutôt que sur son rythme, et l'on relève à cet égard de premiers signes positifs. Des efforts ont été déployés pour stimuler la consommation intérieure et éviter une aggravation des déséquilibres macroéconomiques. Au cours de la période récente, le ralentissement de l'économie a été plus rapide que prévu, en partie du fait de la montée des tensions commerciales, ce qui a incité le gouvernement à adopter rapidement des mesures de relance pour soutenir la croissance.