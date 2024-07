Politiques au service de l’agriculture et de l’alimentation de demain dans l’Union européenne (version abrégée)

Grande puissance agroalimentaire mondiale, l’Union européenne se caractérise par un système agroalimentaire résilient et capable de maintenir la productivité à la hausse dans un contexte économique et politique en constante évolution. Mais il en faudra plus pour que le secteur agricole réponde aux attentes en matière de durabilité environnementale.

Le présent rapport, Politiques au service de l’agriculture et de l’alimentation de demain dans l’Union européenne, est le résultat de l’application du cadre d’analyse de la productivité, de la durabilité et de la résilience (PSR) mis au point par l’OCDE, avec les valeurs les plus récentes de ses indicateurs agroenvironnementaux, pour comparer le bilan du secteur agricole de l’UE en termes de productivité durable et pour recenser les principaux défis à venir. La Politique agricole commune (PAC) de l’UE est appelée à jouer un rôle de premier plan dans la mise en œuvre des buts et objectifs du pacte vert pour l’Europe. Les préoccupations urgentes qui touchent l’environnement imposent de repenser les paiements de la PAC, de combler le déficit de mise en œuvre sur le plan de la durabilité, d’appliquer une stratégie ambitieuse dans les domaines des données et du numérique et d’amener l’innovation au centre de la politique agricole.