Agriculture, alimentation et emploi en Afrique de l’Ouest

L’économie alimentaire est le premier employeur en Afrique de l’Ouest, avec 66% de l’emploi total. Bien que la majorité de ces emplois soient encore dans l’agriculture, les activités non agricoles liées à l’alimentation progressent à mesure que le secteur s’adapte à l’évolution démographique, à l’urbanisation et à la croissance des revenus. Compte tenu du nombre d’emplois concernés, disposer d’une vision claire des perspectives de l’économie alimentaire est essentiel. Cette Note vise à quantifier et décrire la répartition de l’emploi dans les segments de l’agriculture, de la transformation, de la commercialisation et de la restauration hors domicile. Elle analyse les implications spatiales des transformations en cours, en particulier les interactions urbain-rural et la diversification de l’emploi rural. Enfin, elle propose des pistes politiques pour des stratégies d’emploi ciblées qui optimisent les synergies entre productivité agricole, emploi non agricole et interactions urbain-rural, et garantissent l’inclusion, en particulier des jeunes et des femmes.