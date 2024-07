Appréhender les dynamiques locales des conflits en Afrique du Nord et de l’Ouest

Depuis le début des années 2010, plusieurs États d’Afrique de l’Ouest sont confrontés à des épisodes majeurs de violence politique, devenant le théâtre de guerres civiles, de terrorismes à motivation religieuse, d’insurrections séparatistes, de coups d’État militaires et de conflits communautaires présentant des dimensions locale, nationale ou transnationale. Pour accompagner la construction des politiques, face à ces défis, le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO) de l’OCDE a développé un outil spatial et interactif d’aide à la décision en 2019, l’indicateur des dynamiques spatiales des conflits (SCDi). Celui-ci facilite le suivi des violences politiques à l’échelon infranational, en combinant différentes dimensions quantitatives des conflits pour cartographier la situation des lieux étudiés. Dernièrement, deux nouvelles dimensions sont apparues pour mieux repérer les dynamiques locales des conflits. Tout d’abord, les zones qui entrent dans un conflit ou en sortent, sont désormais identifiées permettant de mieux cerner l’expansion ou la contraction des conflits, au sein des frontières nationales et au-delà. Ensuite, il est possible d’évaluer si la situation d’un lieu donné s’aggrave ou s’améliore par rapport à celle antérieure. Le SCDi se décline sur la nouvelle plateforme CARTA (Cartographier les transformations territoriales en Afrique) du CSAO.