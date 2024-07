Les nouvelles opportunités de l'économie alimentaire ouest-africaine

L’économie alimentaire ouest-africaine s’est profondément transformée ces 60 dernières années sous l’effet de l’urbanisation et de la croissance des revenus. L’ensemble des activités de production, transformation et distribution qui concourent à l’alimentation humaine, représente un total de 178 milliards USD en 2010, soit 36 % du PIB régional. Environ 40% de la valeur ajoutée de cette économie alimentaire n’est plus le fait de l’agriculture. En particulier, les segments aval de l’agriculture dans les chaînes de valeur alimentaires gagnent en importance et devraient connaître la croissance la plus forte sur les prochaines décennies. L’appareil décisionnel doit se doter des mécanismes de suivi et d’analyse adaptés. Ce document propose une estimation de la taille et de la structure de cette nouvelle économie alimentaire, et revient sur les principaux enjeux de politique publique qui en découlent.