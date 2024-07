Le coût des prix alimentaires élevés en Afrique de l'Ouest

Les ménages ouest-africains sont particulièrement touchés par la flambée des prix de 2007-08. Ils dépendent des marchés pour deux-tiers de leurs approvisionnements. Les prix sont désormais un facteur clé de l'accessibilité économique à l’alimentation. Ils sont plus élevés de 30 à 40 % en Afrique subsaharienne que dans le reste du monde à niveau de revenu par habitant comparable. Ces niveaux ont un impact négatif sur le pouvoir d'achat des ménages et représentent un risque majeur d’insécurité alimentaire et nutritionnelle. Il conviendrait de revoir et de renforcer les systèmes de suivi des prix. L'augmentation de la productivité, la promotion du commerce régional et le soutien au développement des chaînes de valeur sont trois des options stratégiques à la disposition des décideurs politiques pour faire baisser les prix alimentaires de manière durable.