Distinguer sécurité alimentaire urbaine et rurale en Afrique de l'Ouest

Les stratégies de lutte contre la faim et les systèmes d'alerte précoce se concentrent souvent sur les zones rurales et l'identification des crises alimentaires, plutôt que sur les tendances à plus long terme. Les données sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations urbaines, en forte croissance, sont rares et parcellaires. En utilisant les informations géoréférencées des Enquêtes démographiques et de santé (EDS), cette Note estime le nombre total et la prévalence de la sous-nutrition et de la surnutrition en Afrique de l'Ouest aussi bien en milieu rural qu’urbain. L'analyse révèle que près de 110 millions de personnes en Afrique de l'Ouest n’ont pas une alimentation adéquate à leurs besoins nutritionnels. Plus de 58 millions de personnes souffrent d'insuffisance pondérale, dont 22 millions en ville. Les autres 52 millions sont en surpoids ou obèses, dont la grande majorité sont des citadins de plus de 15 ans. Ces résultats montrent la gravité du «double fardeau» de la sous-nutrition et surnutrition et appellent à renouveler les efforts en matière de développement d’outils de suivi de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en milieu urbain.