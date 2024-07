Intégrer l’analyse sexospécifique dans les systèmes d’alerte précoce pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l’Ouest

L’intégration de la problématique femmes-hommes dans les systèmes d’alerte précoce est essentielle afin de prévenir et gérer les crises de façon plus équitable. Cette Note examine la prise en compte dans les systèmes d’alerte précoce pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAP-SAN) au Sahel et en Afrique de l’Ouest du genre. Elle identifie les lacunes aux niveaux national et régional. Il en ressort que les partenaires et parties prenantes ont renforcé la capacité d’analyse sexospécifique de ces systèmes. Mais ces avancées n’ont pas abouti à une refonte uniforme des mécanismes conjoints auxquels font appel les SAP-SAN afin de les rendre plus sensibles aux disparités qui existent entre les sexes. Des efforts plus concertés s’imposent pour déterminer les aspects de la problématique femmes-hommes à intégrer dans les SAP-SAN et en assurer le suivi pour des systèmes de prévention et de gestion de crise plus équitables. Ce document présente des pistes pour appuyer ces efforts.